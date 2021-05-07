Які заходи проведуть для олександрійців цими вихідними (8 та 9 травня)

Цими вихідними в Олександрії відбудеться ряд заходів присвячених до Дня пам’яті та примирення жертв Другої Світової війни (8 травня) та Дня перемоги (9 травня) повідомляє “Голос Громади”.

Так, 8 травня для містян о 14:00 годині організують Театралізований концерт “День, коли закінчилася війна”. ПК “Світлопільський”, а о 22:30 на площі Соборній (біля кінотеатру) пройде акція “Перша хвилина миру”.

Дев’ятого ж травня (9 травня) о 10:00 на Братській могилі по вул. Діброви здійснять покладання квітів й з 16:00 години біля ПК “Світлопільський” відбудуться концерти “Ліри” та “Мелодії”.

Зокрема, 8 та 9 травня, у різних мікрорайонах міста з 8.00 по 11.30 відбудуться покладання квітів до братських могил. Проводитимуть громадські організації, депутати, директори шкіл, старости, військові, культура.

Графік покладання квітів:

8 травня

9.30 – Братська могила (кладовище на Лисій горі);

10.00 – Братська могила (Перемозький мікрорайон);

11.30 – Пам’ятний хрест на місці колишнього табору військовополонених (вул. О. Скічка).

9 травня

8.00 – с. Головківка

8.00-10.00 – с. Ізмайлівка, Пустельникове, Піщаний Брід, Королівка

8.30 – Братська могила (вул. 6-го Грудня);

9.00 – танк воїнам-визволителям (ЗНЗ № 6);

9.00 – Пам’ятний знак євреям;

9.00 – могили невідомим солдатам (вул. Кременчуцька);

10.00 – Братська могила (вул. Діброви);

11.00-12.00 – села Марто-Іванівка та Звенигородка