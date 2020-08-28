Якій категорії пенсіонерів Кіровоградщини підвищать пенсії з наступного місяця

З 1 вересня планують підвищення пенсій певній категорії пенсіонерів, повідомляє «Голос Громади».

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 грн з 1 вересня призведе до збільшення пенсій в 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати.

З наступного місяця мінімальна пенсія вже перерахована для 65-річних громадян.

За словами заступника міністра соцполітики Миколи Шамбіра наразі практично всі пенсії підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються, але над ними триває робота, аби в наступному році охопити всіх питанням індексації.