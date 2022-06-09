Якою буде поштова марка «Доброго вечора, ми з України!»: Укрпошта оголошує старт народного голосування за кращий ескіз

З 9 по 15 червня усі бажаючі зможуть обрати кращий ескіз до поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Голосування пройде у застосунку Дія та в соціальних мережах Укрпошти: facebook та Instagram (лінки).

Ескіз, який збере найбільшу кількість голосів буде відтворено Укрпоштою на поштовій марці вже в липні. Результати голосування будуть оприлюднені 15 червня.

«Це перша повністю народна поштова марка, де тематику і ескіз обиратимуть українці. А ще це велика відповідальність і для Укрпошти, і для автора ескізу створювати марки, які передають реалії воєнної України. Ми отримали дуже багато цікавих ескізів, і вже скоро один з них буде надруковано на марці, яка теж стане символічною. Але незважаючи на те, ескіз якого автора оберуть українці, ми для себе вже відмітили низку художників, які мають дуже цікавий стиль, і до яких ми в майбутньому плануємо звертатися для розробки ескізів поштової продукції, сподіваюся, вже післявоєнного часу», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.