Якою цьогоріч буде головна ялинка в Олександрії?

Незабаром відбудеться відкриття ялинки на головній площі Олександрії, якого чекають і діти, і дорослі, повідомляє “Голос Громади”.

Два роки поспіль зелене дерево прикрашали світлодіодними кругами, які комусь були до вподоби, а комусь ні. У цьому році новорічну красуню прикрашають традиційними прикрасами: різнокольоровими кульками, світлодіодними бантиками, іграшками у вигляді дзвіночків та навкруг обвитою спадаючою гірляндою, а зверху, всім відома сніжинка.

За відгуками олександрійців, такий варіант вбрання ялинки більше їм до смаку.

З нетерпінням чекаємо, коли ялинка постане у всій красі під святкові вигуки “Ялиночка гори!”