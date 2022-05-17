Якщо не вистачає стажу…

Страховий стаж – це важлива складова майбутньої пенсії. Відповідно до Закону України №1058 – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі не меншій , ніж мінімальний страховий внесок. Тільки за таких умов місяць роботи буде зарахований до страхового стажу як повний . Тобто, якщо сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, є меншою за мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується пропорційно зменшений період.

У такій ситуації здійснити доплату до мінімального страхового внеску з 1 січня 2004 року можуть будь-які особи, які колись підлягали пенсійному страхуванню, але мають неповний страховий стаж (працювали неповний робочий день, були прийняті на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнені не останнім днем тощо).

Відповідно до Закону України від 15.02.2022 № 2040-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення Пенсійного законодавства” починаючи з 30.04.2022 при здійсненні доплати до мінімального страхового внеску за попередні роки, доплата буде розрахована виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати . Зокрема, мінімальний страховий внесок на сьогодні складає 1 430 грн (мінімальна заробітна плата 6 500 грн х 22 %).

Розберемо ситуацію на прикладі:

Особі потрібно доплатити за січень 2010 року . Мінімальна заробітна плата у січні 2010 року складала 869 грн, особі було нараховано заробітну плату 700 грн, з неї за діючою ставкою страхового внеску на той час було сплачено 246,4 грн (700 х 33,2 % + 700 х 2 % = 246,4 грн). З метою зарахування січня 2010 року до страхового стажу як повного, враховуючи, що мінімальний страховий внесок на момент сплати ( травень 2022 року ) складає 1 430 грн, тож доплатити за цей період потрібно буде 1 183,6 грн (1 430 грн – 246,4 грн = 1 183,6 грн).

ВАЖЛИВО: особа, яка здійснила доплату, формує і подає до органів Пенсійного фонду відомості про суми доплат сама за себе. В них зазначаються місяць та рік, за який проведено нарахування, суму, з якої сплачено внесок та суму доплати.

Довідково: щоб з’ясувати чи є у вас неповні місяці стажу, за які можна здійснити доплату, замовте довідку ОК-5 в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/ або зверніться до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, маючи при собі паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код). У разі виявлення у своїй трудовій діяльності такіх “прогалин” у сервісному центрі можна подати відповідну заяву.