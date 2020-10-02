Якщо внаслідок участі у виборчій кампанії особа припинила реєстрацію як безробітна чи може вона, після її закінчення, звернутись до центру зайнятості?

Якщо особа бере участь у місцевих виборах як офіційний спостерігач і припиняє реєстрацію як безробітна, то після закінчення такої діяльності вона може звернутись до державної служби зайнятості та, в установленому порядку, бути зареєстрована як безробітна.

Для реєстрації потрібно пред’явити, серед іншого, трудову книжку або цивільно-правовий договір, що підтверджує провадження даної діяльності.

При призначенні допомоги по безробіттю буде враховуватись набутий особою страховий стаж.

Також слід враховувати, що загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років (з дня її призначення). Якщо особа вже отримувала допомогу протягом 360 днів, при повторній реєстрації їй вже не буде призначена виплата допомоги. Якщо особа отримала частину допомоги, наприклад, тривалістю 200 календарних днів, їй буде призначено залишок виплати, тобто, у даному випадку до 160 днів.

Якщо особа звернеться до центру зайнятості за межами дворічного періоду, вона отримає право на новий період виплати.

При призначенні допомоги по безробіттю враховуються декілька факторів, тому бажано отримувати персональні консультації у центрі зайнятості, а не користуватись виключно загальною інформацією.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості