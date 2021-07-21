Якщо ви не змінювали місце прописки протягом останніх 5 років, вам – до Олександрійського ЦНАПу!

Олександрійський Центр надання адміністративних послуг повідомляє: громадянам, які не змінювали реєстрацію свого місця проживання з 2016 року, потрібно звернутися до ЦНАПу, інформує «Голос Громади» з посиланням на офіційний інформресурс закладу.

Як зазначається на сайті Олександрійського ЦНАПу, мешканцям Олександрійської громади, які зареєстровані на її території і не змінювали реєстрації свого місця проживання з 2016 року, слід звернутися до Центру для внесення даних в Реєстр територіальної громади м. Олександрії. У подальшому громадяни, дані яких внесені в Реєстр територіальної громади, зможуть отримати довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання безпосередньо в ЦНАПі.

Для внесення даних заявнику потрібно надати документи:

Заява встановленого зразка (формується адміністратором під час прийому)

Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (оригінал та копія (паспорт громадянина України / ID картка з витягом з демографічного реєстру (довідка форми 13), тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист))

Для осіб до 14 років свідоцтво про народження (оригінал і копія)

Домова книга за наявності для приватного сектору (оригінал і копія)

Картка реєстрації проживання особи або картка ф.16 для багатоквартирних будинків (оригінал і копія)

Копії звіряються з оригіналами.

Документи надаються заявником особисто або через законного представника заявника.

Законним представником додатково додається: документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження законного представника, іншою особою – письмову згоду особи, щодо якої запитується інформація, на надання інформації про неї.

Детальніше: https://cnap.olexrada.gov.ua/poslugi/posluga/189

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Додаткова інформація за телефоном 0-800-40-44-4. Дзвінки безкоштовні.