Яку заробітну плату пропонують у вакансіях на Кіровоградщині?

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 15 червня 2021 року становила 1547 одиниць.
Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 8449,68 гривень.
За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися таким чином (станом на 01.06.2021 р., кількість вакансій станом на зазначений період становила 1748 одиниць):
- з мінімальною заробітною платою – 527 одиниць;
- від мінімальної до 7000 грн – 562 одиниці;
- від 7000 до 8000 грн – 203 одиниці;
- від 8000 до 9000 грн – 98 одиниць;
- від 9000 до 10000 грн – 112 одиниць;
- від 10000 до 11000 грн – 52 одиниці;
- від 11000 до 12000 грн – 72 одиниці;
- від 12000 до 15000 грн – 66 одиниць;
- від 15000 до 20000 грн – 44 одиниці;
- понад 20000 грн – 12 одиниць.
Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості