Який документ підтверджує участь безробітних Кіровоградщини у місцевих виборах?

Залучення до роботи у виборчих комісіях, у т.ч. безробітних, здійснюється шляхом укладання цивільно-правового договору.

Порядок їх укладення регламентується постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 111 «Про Порядок залучення спеціалістів, експертів, технічних працівників для забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів».

Цією ж постановою затверджено форму довідки про надання послуг (виконання робіт) під час підготовки та проведення місцевих виборів.

Юридичний відділ Кіровоградського обласного центру зайнятості