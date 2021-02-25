Який газовий тариф буде для мешканців Кіровоградщини у березні

“Нафтогаз України” повідомила, якою буде березнева ціна на газ для населення, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

Газова ціна встановлена у розмірі 6,86 гривні за кубічний метр з ПДВ та без вартості розподілу.

На Кіровоградщині тариф на розподіл газу з 1 січня 2021 року встановили на рівні 1,92 грн за один кубометр (разом з ПДВ). Таким чином, один кубічний метр блакитного палива обійдеться жителям Кіровоградщини у 8,78 грн.

Зазначається, що для клієнтів компанії, які оформили тарифний план “Річний” у минулому році, вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.