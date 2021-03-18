Який розмір штрафних санкцій передбачено чинним законодавством у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян?

Відповідно до частини другої статті 53 Закону у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Тобто, стягнення штрафу з роботодавця відбуватиметься за кожну необґрунтовану відмову у разі невиконання ним протягом минулого року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.