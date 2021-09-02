Яким буде мурал в Олександрії – голосування розпочато!

Стартувало голосування за вибір трьох найкращих настінних патріотичних малюнків для Олександрії, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою від олександрійських художників.

Як вже повідомлялося, на День Незалежності України, 24 серпня, була започаткована Всеукраїнська арт-подія «Молодь inUA», до якої долучилися молоді художники Олександрійської громади. Мета заходу – разом створити великомасштабний настінний мальований художній образ, який би втілив у собі спільне бачення майбутнього України, у напрямку якого слід рухатися для розвитку сильної і гарної держави. Учасники події спочатку створили на полотні такі картини, з яких онлайн голосуванням буде обрано три найкращі для подальшого «увічнення» їх на муралах у громадах їхніх авторів.

У конкурсі взяли участь 120 картин з усієї України, з яких пропонується інтернет-голосуванням обрати всього 3. Олександрійські художники просять підтримати їхню роботу. Голосування вже розпочалося і триватиме до 10 вересня.

Ознайомитися з усіма роботами та проголосувати можна за посиланням:

https://woobox.com/amsxoz?fbclid=IwAR2FCLgALQ-CntQ4rQufyNZoaS-y8XdjLtqdJFalgblUSskbXHbn47NpcvU

(На фото – спільна робота молодих олександрійських майстрів пензля)