Яким буде парк Шевченка в Олександрії очима мешканців та ініціатора реконструкції Сергія Кузьменка (ВІДЕО)

Гарна сучасна центральна алея в парку ім. Т.Г.Шевченка, сакури та квіти, набережна з липовим гаєм, місток закоханих, вуличний кінотеатр, фонтан, місце для вигулу собак тощо… З яким захопленням, натхненням та емоціями розповідає про майбутнє місце відпочинку олександрійців Сергій Кузьменко – голова ФК “Олександрія.

Детальніше про масштабну реконструкцію місцевого парку та яким він буде по завершенню дивіться у відео: