Яким буде парк Шевченка в Олександрії очима мешканців та ініціатора реконструкції Сергія Кузьменка (ВІДЕО)

Гарна сучасна центральна алея в парку ім. Т.Г.Шевченка, сакури та квіти, набережна з липовим гаєм, місток закоханих, вуличний кінотеатр, фонтан, місце для вигулу собак тощо… З яким захопленням, натхненням та емоціями розповідає про майбутнє місце відпочинку олександрійців Сергій Кузьменко – голова ФК “Олександрія.
Детальніше про масштабну реконструкцію місцевого парку та яким він буде по завершенню дивіться у відео:
ФК “Олександрія рятує парк Шевченка від занепаду | телеканал Вітер
Масштабна реконструкція парку Шевченка триває в Олександрії. За кілька десятиліть комунальна територія занепала, а споруда літнього кінотеатру перетворилася на вбиральню. Територію парку орендував футбольний клуб «Олександрія» аби мати змогу його відновити. Реконструкція триває третій місяць. Піти на прогулянку оновленим парком олександрійці зможуть уже восени.
Опубліковано Телеканал Вітер Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.