Яким буде штат управління освіти Олександрійської міськради

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Міська рада затвердила структуру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Рішення ухвалила остання чергова (85-а) сесія міськради з метою приведення структури управління освіти, молоді та спорту міської ради у відповідність до штатного розпису та фактичної кількості посад:

«СТРУКТУРА управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради (з 16 липня 2020 р.)

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І. Апарат управління освіти
Начальник управління – 1 посада.                                                                      Заступник начальника управління -1 пос.
Головний спеціаліст – 2 пос.

ІІ. Централізована бухгалтерія

Фінансово-економічний відділ
Головний бухгалтер – 1 пос.
Заступник головного бухгалтера – 1 пос.                                                           Старший економіст – 1 пос.                                                                                    Економіст – 2 пос.
Бухгалтер – 13 пос.                                                                                                Бухгалтер ревізор – 0,5 пос

Господарська група

Інженер-механік – 1 пос.                                                                                      Інженер з охорони праці – 1 пос.                                                                                Інженер-будівельник – 1 пос.
Водій – 1 пос.                                                                                                          Оператор ЕОМ – 2 пос.
Завгосп – 0,5 пос.                                                                                                    Робітник з обслуговування – 1,25 пос.
Прибиральник – 1,25 пос.

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Відділ правового, кадрового та організаційного забезпечення

Завідуючий відділу – 1 пос.
Юрисконсульт – 1 пос.
Інспектор з кадрів – 2 пос.                                                                                Організатор діловодства – 1 пос.»

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