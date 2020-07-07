Яким буде штат управління освіти Олександрійської міськради

Міська рада затвердила структуру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».
Рішення ухвалила остання чергова (85-а) сесія міськради з метою приведення структури управління освіти, молоді та спорту міської ради у відповідність до штатного розпису та фактичної кількості посад:
«СТРУКТУРА управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради (з 16 липня 2020 р.)
І. Апарат управління освіти
Начальник управління – 1 посада. Заступник начальника управління -1 пос.
Головний спеціаліст – 2 пос.
ІІ. Централізована бухгалтерія
Фінансово-економічний відділ
Головний бухгалтер – 1 пос.
Заступник головного бухгалтера – 1 пос. Старший економіст – 1 пос. Економіст – 2 пос.
Бухгалтер – 13 пос. Бухгалтер ревізор – 0,5 пос
Господарська група
Інженер-механік – 1 пос. Інженер з охорони праці – 1 пос. Інженер-будівельник – 1 пос.
Водій – 1 пос. Оператор ЕОМ – 2 пос.
Завгосп – 0,5 пос. Робітник з обслуговування – 1,25 пос.
Прибиральник – 1,25 пос.
Відділ правового, кадрового та організаційного забезпечення
Завідуючий відділу – 1 пос.
Юрисконсульт – 1 пос.
Інспектор з кадрів – 2 пос. Організатор діловодства – 1 пос.»