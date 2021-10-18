Яким є довгостроковий прогноз «погоди» у бюджеті Олександрії?

Фінансове управління Олександрійської міськради розробило прогноз бюджету міста на 2022 – 2024 роки, повідомляє «Голос Громади».

Документ розглядався спершу на засіданні виконавчого комітету, а потім на черговій сесії Олександрійської міської ради. Він містить 12 друкованих аркушів, на яких в таблицях відображені всі визначені структурою бюджету постатейні показники його доходів і видатків. Нагадаємо, бюджет на 2021 рік був прийнятий у розділі фінансових надходжень 653 мільйони 73 тисячі 274 гривні, у розділі видатків – 676 млн 392 тис. 664 грн. (Для порівняння: у минулому 2020 році бюджет міста становив 562 млн 964 тис. 79 грн надходжень і 561 млн 398 тис. 734 грн видатків).

Прогнозовано на 2022 рік надходження міського бюджету будуть у сумі 656 млн 977 тис. 569 грн, видатки – у таких же обсягах;

На 2023 рік: надходження і видатки у сумі 707 млн 777 тис. 639 грн,

На 2024 рік бюджет міста прогнозовано становитиме 757 млн 891 тис. 516 грн у дохідній та видатковій частинах. Сесія міськради схвалила трирічний прогноз бюджету Олександрійської територіальної громади.