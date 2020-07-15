Якими культурами найбільше засіяно поля Кіровоградщини?

Цьогоріч аграрії Кіровоградської області надали перевагу економічно-рентабельним культурам, серед яких найбільше засіяно полів соняшником, кукурудзою та пшеницею.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Так, загальна посівна площа регіону складає 1,7 млн га. Вона засіяна такими культурами:

35% – соняшником;

23% – кукурудзою;

18% – пшеницею;

7% – ячменем;

по 4% – соєю, а також картоплею та овоче-баштанними.

Решту площі займають посіви ріпаку, цукрового буряка, кормових та інших культур.

У поточному році очікуване виробництво основних сільськогосподарських культур складатиме 3,6 млн тонн. Однак, прогнозується недобір врожаю на 17-20%. Зокрема це зумовлено заморозками, пиловими бурями та недостатньою кількістю опадів.