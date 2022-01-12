Є хворі: коронавірус в Олександрії станом на ранок 12 січня

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в О, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 11 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 130 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 9 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 37 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Онуфріївської – 3, Світловодської – 5, Петрівської – 2, Приютівської – 3, Новопразької – 2, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 93 хворих, в тому числі 9 дітей.

Усього станом на 11 січня хворих на пневмонію – 229 людей, в тому числі 8 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 дитини, з них 8 хворих на пневмонію.

У міській лікарні лікуються 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 0. У районній міській лікарні – 21 хворий, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 177 хворих.