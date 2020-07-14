Емоції, страх та адреналін: як гвардійці здійснювали десантування в Олександрії (ВІДЕО)

Представники Головного управління, парашутно-десантна група олександрійської авіабази, курсанти Національної академії НГУ, а також бійці окремих загонів спеціального призначення виконували стрибки з парашутом з висоти близько 600 метрів, повідомляє «Голос Громади».

Десантування здійснювалося на аеродромі Гвардійської авіаційної бази Національної гвардії України, що в місті Олександрія. Участь у стрибках взяли 20 курсантів.

За інформацією пресслужби НГУ, такі збори у Національній гвардії України традиційно проходять кожен рік. Особлива увага приділяється тим, хто виконує стрибки вперше та засвоює нові типи парашутних систем. Інструктори також відмічають, що в кожного з парашутистів за плечима десятки стрибків з різних висот різноманітними способами, але підхід до кожного десантування повинен бути особливим, нібито це вперше у їхньому житті.

Загальна кількість стрибків за період зборів військовослужбовців Нацгвардії склала понад чотирьохсот стрибків!