ЄС передав Нацполіції 10 мобільних лабораторій для інспекторів-криміналістів

16 грудня Європейський Союз передав Національній поліції України (НПУ) 10 пересувних лабораторій для інспекторів-криміналістів. Завдяки обладнанню загальною вартістю майже 442.000 євро НПУ зможе ефективніше розслідувати тяжкі злочини та боротися з оргзлочинністю.

Про це йдеться на сайті Представництва Євросоюзу в Україні.

“Якісне розслідування правопорушень – запорука притягнення винних до відповідальності та загального зниження рівня злочинності. Саме тому сьогодні ми передаємо Нацполіції десять мобільних криміналістичних лабораторій, що використовуватимуться в дев’яти областях України. Завдяки цьому обладнанню слідчі матимуть змогу якісніше проводити огляд місця події, забезпечувати збір, зберігання та захист доказів”, – поінформував керівник відділу «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні Ксав’є Камю. Як зазначається, обладнання закуплено в рамках програми «Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» (ПРАВО-Поліція), що реалізує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). Загальна мета програми — сприяти реформі системи верховенства права в Україні та впроваджувати передовий досвід ЄС та інших країн у цій галузі.



Лабораторії вирушать у Київську, Харківську, Одеську, Львівську, Кіровоградську, Вінницьку, Хмельницьку, Полтавську, Чернівецьку області.

Кожна з мобільних лабораторій обладнана криміналістичними, балістичними, трасологічними (для виявлення та вилучення відбитків пальців, взуття, шин, слідів злому, укусів тощо) та біологічними валізами, за допомогою яких поліцейські ефективніше проводитимуть всі стадії досудового розслідування: огляд місця події, виявлення, збір, зберігання та захист доказів. Крім того, до складу наборів входять засоби індивідуального захисту (костюми, маски, рукавички), матеріали для зберігання речових доказів та інструменти для збирання біологічного матеріалу. Національна академія внутрішніх справ також отримує обладнання для практичного навчання майбутніх експертів-криміналістів методикам огляду місця події та збирання речових доказів. КМЄС підтримує позитивні зміни, що сьогодні відбуваються в Нацполіції України. Після передачі цього сучасного лабораторного обладнання КМЄС проведе низку тренінгів для інспекторів-криміналістів у регіонах, що отримали нове устаткування», – сказав Фредрік Весслау, заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні.

Марко Вуячич, керівник програм регіонального офісу ЮНОПС, своєю чергою зазначив, що «програма «ПРАВО-Поліція», яку впроваджує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС та в співпраці з МВС і Нацполіцією, має за честь сприяти трансформації сектору для того, аби поліція працювала ефективно, за сучасними підходами та з повагою до прав людини. Ми прагнемо забезпечувати поставки першокласного обладнання та залучати передовий професійний досвід для того, щоб поліція могла на всіх рівнях ефективно протистояти тяжким злочинам й організованій злочинності».

Програма «Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування» (ПРАВО-Поліція) реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу зусиллями ЮНОПС у тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС). «ПРАВО-Поліція» надає підтримку Національній поліції, Міністерству внутрішніх справ України та іншим правоохоронним органам у процесі реформування системи охорони публічного порядку та проведення кримінальних розслідувань, впорядкування засад проведення досудових розслідувань з метою протидії організованій та кіберзлочинності, впровадження моделей поліцейської діяльності, що базується на зборі та аналізі даних та взаємодії поліції з громадою, створення дієвої системи захисту свідків, посилення співпраці поліції з Інтерполом та Європолом, а також вдосконалення програм підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських.