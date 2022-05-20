Європа підтримає Україну у післявоєнному відновленні інфраструктури

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Європейська комісія затвердила стратегічний план «Відновлення України». У ньому окреслені ключові реформи та інвестиції, необхідні для побудови процвітаючого та сталого майбутнього України.

Програма «Відновлення України» стане основним юридичним інструментом підтримки Європейським Союзом плану реконструкції шляхом поєднання грантів і позик. Вона буде закладена в бюджет ЄС, забезпечуючи тим самим прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою.

«Україна, безперечно, належить до великої європейської родини і ми вдячні колегам за готовність співпрацювати над планом відновлення вже зараз, попри те, що війна триває. Зі свого боку, ми мобілізуємо всі необхідні ресурси для швидкого втілення прийнятих рішень.

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Відбудова включає усі галузі, кожна з яких має свою специфіку, тому завдання інфраструктури — забезпечити комплексні рішення для транспортного сполучення та високої мобільності.

Міністерство інфраструктури має найвищі показники реалізації проектів спільно з міжнародними партнерами, цей досвід буде основою для системної співпраці і забезпечення прозорості та ефективності усіх процесів», – заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Наразі можна виділити наступні основні напрямки реконструкції:

  • відбудова країни, зокрема інфраструктури, медичних установ, житла та шкіл, а також цифрової та енергетичної галузі відповідно до європейських стандартів;
  • продовження процесу модернізації держави та її інституцій для забезпечення належного врядування та поваги до верховенства права шляхом надання підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги, у тому числі на регіональному та місцевому рівнях;
  • реалізація порядку денного з метою поглиблення економічної та соціальної інтеграції України та її народу до ЄС;
  • відновлення економіки та суспільства України, сприяючи сталій та інклюзивній економічній конкурентоспроможності, сталій торгівлі та розвитку приватного сектору, водночас сприяючи «зеленому» переходу країни та цифровізації.
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