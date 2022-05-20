Європа підтримає Україну у післявоєнному відновленні інфраструктури

Європейська комісія затвердила стратегічний план «Відновлення України». У ньому окреслені ключові реформи та інвестиції, необхідні для побудови процвітаючого та сталого майбутнього України.

Програма «Відновлення України» стане основним юридичним інструментом підтримки Європейським Союзом плану реконструкції шляхом поєднання грантів і позик. Вона буде закладена в бюджет ЄС, забезпечуючи тим самим прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою.

«Україна, безперечно, належить до великої європейської родини і ми вдячні колегам за готовність співпрацювати над планом відновлення вже зараз, попри те, що війна триває. Зі свого боку, ми мобілізуємо всі необхідні ресурси для швидкого втілення прийнятих рішень.

Відбудова включає усі галузі, кожна з яких має свою специфіку, тому завдання інфраструктури — забезпечити комплексні рішення для транспортного сполучення та високої мобільності.

Міністерство інфраструктури має найвищі показники реалізації проектів спільно з міжнародними партнерами, цей досвід буде основою для системної співпраці і забезпечення прозорості та ефективності усіх процесів», – заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Наразі можна виділити наступні основні напрямки реконструкції: