«Європейська Солідарність» представлена у радах усіх рівнів Кіровоградщини

Про це повідомив голова Кіровоградського територіального осередку політичної партії «Європейська Солідарність» Сергій Коваленко.

– Маємо потужне представництво «Європейської Солідарності у всіх радах Кіровоградщини – від обласної до сільських рад. Загалом у нашій команді 143 депутати, які сповідують принципи європейського розвитку країни, – наголосив він.

Сергій Коваленко також відзначив, що місцеві вибори 25 жовтня минулого року чітко засвідчили зростання рівня підтримки мешканців Кіровоградської області до ЄвроСолідарності.

– Наша активна робота, підтримка медиків, допомога нужденним в умовах пандемії повернули нам довіру. Фракції нашої політичної сили представлені у Кіровоградській обласній, Голованівській, Кропивницькій, Новоукраїнській, Олександрійській районних радах, Кропивницькій, Олександрійській, Знам’янській, Світловодській і Новомиргородській міських радах, Подільській та Фортечній у місті Кропивницькому радах, радах територіальних громад.

Зараз депутати Європейської Солідарності активно працюють з виборцями. Ми розуміємо, що тарифна політика у сфері житлово-комунального господарства призведе до ще більшого зубожіння нашого населення. В умовах пандемії і непрацюючої економіки значне підвищення тарифів є неприпустимим. Фракції «ЄС» у радах були ініціаторами і підтримали звернення до керівництва країни про необхідність врегулювання тарифної політики, – відзначив Сергій Коваленко.

Наразі, відповідні рішення підтримані депутатами Європейської Солідарності в Кіровоградській обласній раді, Кропивницькій, Олександрійській і Новоукраїнській районних радах, Світловодській, Новоукраїнській і Олександрійській міських радах та Новгородківській селищній раді.

Нагадаємо, «Європейська Солідарність» Петра Порошенка є лідером за відсотком мандатів у облрадах і міськрадах обласних центрів. Натомість політсила президента України Володимира Зеленського «Слуга Народу» посіла друге місце і за спроможністю до кандидування, і за представництвом у згаданих радах. Таких висновків дійшов Рух ЧЕСНО у своєму дослідженні щодо успіхів шести парламентських партій на минулорічних виборах.