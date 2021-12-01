«Європейська солідарність» вийшла на перше місце – опитування КМІС

Партія «Слуга народу» опустилася на друге місце, її рейтинги продовжують зниження

Партія «Європейська солідарність» вийшла на перше місце у рейтингах – такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 до 29 листопада.

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за партію «Європейська солідарність» проголосували б 14,8% від усіх опитаних та 17,1% серед тих, хто визначився. Партія «Слуга народу» опустилася на друге місце, її рейтинги продовжують зниження. За неї готові голосувати 13% від усіх опитаних, або 15% серед тих, хто визначився.

В опитування, яке КМІС провів у жовтні 2021 року, за «ЄС» готові були голосувати 13,9% від усіх та 15,7% серед тих, хто визначився. За «Слугу народу» – 13,7% від усіх та 15,5% серед тих, хто визначився. Інші партії мають такі рейтинги: «Батьківщина» – 11,5% від усіх опитаних, «Розумна політика» – 8,6%, ОПЖЗ – 8%, «Сила і Честь» – 5,8%, Українська стратегія Гройсмана – 5%, Радикальна партія Олега Ляшка – 4,7%, «Наші» – 4,6%. Решта політсил мають значно нижчі показники.

«Європейську Солідарність» більшість опитаних називають головною та реальною опозицією до влади – так думають 28,6% опитаних. ОПЗЖ – 23,2%, «Батьківщину» – 17,8%, партію «Голос» – 4,4% опитаних.

Всеукраїнське опитування «Соціально-політична ситуація в Україні» проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Польовий етап дослідження тривав з 26 до 29 листопада 2021 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 1203 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3.2% для показників, близьких до 50%, 2.7% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.1% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%