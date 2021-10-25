Її забрали небеса… Померла Світлана Мозгова

Непосильна втрата для Олександрії… Світлана Мозгова… Талановита акторка, головний режисер театру “Апельсин” ПК “Світлопільський”, вчитель, просто світла, гарна та добра людина, яка випромінювала позитив і життєву енергію навіть у найважчі періоди свого життя.

Світлана Василівна останні роки боролася (однак продовжувала працювати) з ненависною хворобою – раком, який все ж таки переміг у цьому нерівному двобою.

На серці туга… Розум не сприймає цієї новини… Як вона любила життя та хотіла жити! Це ще один приклад того, що життя потрібно любити й цінувати кожен прожитий день, кожну мить, і дякувати Богу за можливість щоранку бачити схід сонця та посмішки рідних людей! Глибокі співчуття рідним та близьким…