Юнаки з Кіровоградщини організували інтернет-магазин з продажу наркотиків

Поліцейські Кіровоградщини викрили двох осіб віком 21 та 19 років, які збували наркотики через мережу Інтернет, повідомляє «Голос Громади» на сайт поліції області.

Юнаки реалізували заборонені засоби через електроний ресурс на одному з популярних меседжерів.

Гроші отримували на платіжні картки та термінали, після чого, доставляли товар клієнтам шляхом закладок.

Наразі, наркозбувачів затримано. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем їх проживання, поліцейські вилучили 13 поліетиленових пакунків з канабісом, пакунки з метамфітаміном, пристрої для куріння наркотичних засобів, наліпки з рекламою інтернет-магазину.

Вилучене направлено на дослідження до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.