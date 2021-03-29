Юні гімнастки з Олександрії перемогли в турнірі з художньої гімнастики

Днями, в Олександрії відбувся відкритий турнір з художньої гімнастики «Александрина – 2021», в якому взяли участь понад 180 учасниць з міст Світловодська, Кропивницького, Кременчука та Олександрії. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Від Олександрії виступили гімнастки клубу «Грація», які за результатами виконання програм у своїх вікових групах стали переможцями.

Перемогу здобули: Горошко Єлизавета (2016 р.н.), Семеренко Віра (2016 р.н.), Кузькіна Аліса(2016 р.н.), Олейник Олександра (2015 р.н.), Пароконна Марія (2015 р.н.), Карлова Єва (2014 р.н.), Золотарьова Мілана (2013 р.н.), Кулікова Марія (2013 р.н.), Маринець Дар’я (2012 р.н.), Мірошниченко Кароліна (2012 р.н.), Куликова Катерина (2010 р.н.), Кураускас Поліна (2010 р.н.), Стригуль Вероніка (2010 р.н.), Жарова Ксенія (2008 р.н.), Солоухова Дарина (2008 р.н.), Хорєва Марія (2008 р.н.), Ісаєва Софія (2007 р.н.) та Пароконна Олександра(2007 р.н.).

Спортсменок підготувала Майстер спорту України із художньої гімнастики Аліна Шульга.