Юні олександрійські дзюдоїсти боролися на обласній першості

Олександрійські борці успішно виступили на відкритій першості в Кіровоградській області, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ДЮСШ №2.

Наприкінці жовтня відбулися змагання під назвою «Відкритий чемпіонат з боротьби дзюдо Обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи “Ніка” “Смолінський Кубок” (м.Кропивницький) серед юнаків 2009-2010 та 2011-2012 років народження.

Всього в змаганнях брали участь 118 учасників, серед яких Олександрійську дитячо-юнацьку спортивну школу №2 представляли п`ятеро юних дзюдоїстів.

У підсумку проведених поєдинків наші спортсмени показали такі результати: І місце – Титаренко Єгор;

ІІ місце – Козанчин Станіслав;

V місце – Борисюк Артем. Їх підготував тренер – викладач відділення боротьби дзюдо ДЮСШ №2 Олександр Первак.