Ювілей університету, в якому не ставлять двійок

16 вересня олександрійський Університет ІІІ віку відзначив 10 років свого функціонування, повідомляє «Голос Громади».

Цей Університет, створений десятиліття тому, діє в олександрійському територіальному центрі соціального обслуговування. Там, на Першотравневій, 9 і відбулась урочистість з відзначення ювілею. Спершу перед присутніми слухачами університету та іншими гостями заходу виступила з вітальною промовою директорка терцентру Олена Грінчак, після чого вона оголосила подяки та вручила нагородні грамоти викладачам і активістам університетського навчального процесу.

Слова для вітань з нагоди ювілею цього «вищого навчального закладу» знайшли також і самі слухачі та інші особи,запрошені на цей захід. Святковий настрій присутнім створювали юні і дорослі майстри вокалу Палацу культури «Світлопільський», хору «Мелодії життя».

Університет третього віку – особливий «виш»: щоб поступити в нього, не потрібно складати іспити чи ЗНО. Єдина умова – це певний віковий ценз: слід мати «поважний вік». У ході навчання «студентам» не ставлять двійок і не відраховують з «факультетів» за низьку успішність. Навіть заліків і сесій вони не здають – ну просто не навчання, а малина! До речі, воно (навчання) в «Універі-ІІІ» – безкоштовне. Правда, і стипендію студентам тут теж (на жаль!) не платять… Як не платять і зарплату викладачам за лекції і практичні заняття: викладацька «кафедра» університету складається виключно з волонтерів. Обирати «факультет» можна, який на душу ляже – «Комп’ютерна грамотність», «Фінансова грамотність», «Прикладне мистецтво»; «Православний», «Філософський»; «Літературний»; «Здорового способу життя».

До речі, саме на цьому ювілейному «селебрейшн» було оголошено про початок нового навчального року в Університеті ІІІ віку Олександрійського терцентру, отож бажаючим «абітурієнтам» ще не пізно потрапити в новий «набір» та стати «вільними студентами».