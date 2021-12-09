З 01.01.2022 року діятимуть нові правила для ФОПів, яким навчатимуть професіонали

13 грудня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнуться курси цільового призначення за навчальною програмою «РРО для ФОПа (реєстратори розрахункових операцій для фізичних осіб підприємців)». Навчання триватиме 1 тиждень.

Умовами до направлення на навчання є:

• освіта професійно-технічна;

• вік особи не менше 18 років;

• медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.