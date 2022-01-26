З 1 березня підвищать пенсії та соціальні виплати: кого торкнеться індексація

Мінсоцполітики підготував проєкт постанови, який забезпечить підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Уряду.

Відтак, згідно проєкту постанови, з 1 березня 2022 року передбачено наступні кроки:

Пропонується проіндексувати на 14 %:

– страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення складатиме біля 500 грн);

– пенсії військовим (середній розмір підвищення складатиме 700 грн);

– мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення складатиме 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Пропонується встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць.

Пропонується підвищити мінімальну пенсійну виплату особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2 200 до 2 300 грн, а для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн до 2 100 грн.

Також пропонується збільшити розмір державної допомоги на:

– 400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї;

– 166 грн (з 1934 грн до 2 100 грн) для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу.

Пропонується визначити індексацію на 14% розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей. Після індексації виплати складуть для:

– осіб віком 75 – 80 років – 456 грн;

– осіб віком 80 + – 570 грн.