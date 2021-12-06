З 1 січня зростуть ціни на алкогольні напої

З січня нового року, згідно із законопроєктом № 5600, який ухвалила ВР, в Україні збільшиться вартість більшості алкогольних напоїв.

Так званим «ресурсним» законом запроваджуються нові правила розрахунку «пивного акцизу», який відтепер опиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

Пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 л етилового спирту, витраченого на його виробництво. Наразі діє податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від міцності.

Тобто пиво міцністю 4% подешевшає на 39 копійок, але пиво міцністю 8% подорожчає на 2 гривні 1 копійку.

Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни) підвищується на 5%.