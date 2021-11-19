З  22 листопада на Кіровоградщині стартує Декада профорієнтації «Кар’єра: мрії та плани»

З 22 листопада по 01 грудня 2021 року Кіровоградською обласною службою зайнятості проводиться обласна Декада профорієнтації молоді «Кар’єра: мрії та плани».

У її рамках заплановано низку профорієнтаційних заходів для молоді: презентації навчальних закладів, у тому числі онлайн; презентації професій, у тому числі з майстер-класами; профорієнтаційні уроки, у тому числі онлайн; інтерактивні заходи; майстер-класи «Сучасні джерела пошуку роботи»; тренінги «Підготовка резюме», «Підготовка до співбесіди з роботодавцем»; презентації роботодавців, у тому числі онлайн для студентської молоді; засідання клубів, у тому числі онлайн тощо.

Проведення заходів планується спільно з навчальними закладами, представниками структурних підрозділів ОТГ, центрами соціальних служб, роботодавцями, громадськими організаціями.