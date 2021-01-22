З 25 січня в школах Олександрії відновлюється повноцінний навчальний процес

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24 січня завершується жорсткий карантин і з понеділка, 25 січня, в усіх загальноосвітніх та позашкільних закладах відновлюється очний освітній процес. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Навчальний процес відбуватиметься згідно з графіками роботи шкіл і розкладом уроків у класах.

В навчальних закладах і надалі буде здійснюватись моніторинг стану здоров’я школярів і педагогів та забезпечуватимуться усі протиепідемічні заходи.

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