З березня збільшиться щомісячна допомога на дитину: кому додадуть 400 грн

У березні буде збільшено щомісячний розмір допомоги на кожну третю та наступну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї. Розмір підвищення становитиме 400 грн. Таким чином, допомога збільшиться із 1700 до 2100 грн.

Про це повідомила міністерстка соціальної політики Марина Лазебна, інформує “Голос Громади”. Глава відомства озвучила комплексні системні заходи уряду на 2022 рік щодо підтримки найбільш уразливих верств населення, осіб з інвалідністю та сімей з дітьми.

Допомога багатодітним сім’ям була введена урядом ще з 1 квітня 2019 року – батьки отримали можливість отримувати щомісяця допомогу у розмірі 1700 грн на кожну третю та наступну дитину. З березня така виплата збільшиться на 400 грн. Допомога надаватиметься доти, доки дитині не виповниться 6 років.

Право на допомогу мають усі багатодітні сім’ї, які мають відповідне посвідчення. Наприклад, якщо в сім’ї четверо дітей, двоє з яких ще не мають 6 років, держава з березня виплатить на кожного з них по 2100 грн. Це додатково до щомісячної 860 грн допомоги при народженні дитини.

Як отримати виплату?

Для того, щоб оформити допомогу на дитину, одному з батьків потрібно звернутися до найближчого відділення соціального захисту населення та написати заяву на отримання грошей.

При собі потрібно мати такі документи:

оригінал та копія посвідчення багатодітної сім’ї;

свідоцтва про народження дітей.

Виплати здійснюватимуться через Укрпошту або уповноважений державою банк на соціальні виплати на вибір сім’ї. Якщо сім’я отримує щомісячну допомогу при народженні, вона може надати реквізити банківської картки, на яку зараховуються 860 грн.

У Мінсоці рекомендують оформляти таку допомогу навіть у тому випадку, якщо дитині тільки виповнилося 5 років. За рік держава фінансово підтримає сім’ю, надавши безповоротно 25 200 гривень на третю та кожну наступну дитину.

У яких випадках виплата припиняється

Законодавством передбачений виключний перелік обставин, при настанні яких допомога припиняється:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання та незабезпечення створення одержувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

відібрання дитини в одержувача допомоги без позбавлення батьківських прав; – тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

перебування одержувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

втрати статусу багатодітної сім’ї;

смерті дитини;

смерть отримувача допомоги.