З головної площі Олександрі “делейтнули” дерев’яні будиночки

Сьогодні, 27 травня, за рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради, вирішено прибрати дерев’яні будиночки з головної площі міста, повідомляє “Голос Громади”.

Дерев’яні кіоски перебувають на балансі КП “Олександрійський центральний ринок” й на час визначення їх подальшої долі перебуватимуть на території підприємства. Директор ринку Олександр Кіяшко запропонував облаштувати їх біля ПК “Світлопільського”.

Наразі будиночки з площі Соборної прибрали. Подальшу їх долю вирішуватиме виконавчий комітет.