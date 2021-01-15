З «головною» ялинкою олександрійцям прощатися зарано

Термін функціонування головної ялинки міста на площі Соборній подовжено, повідомляє «Голос Громади».

Відповідну інформацію надав присутнім на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради міський голова Сергій Кузьменко. За його словами, у графіку робіт комунальників міста було передбачено демонтаж центрального новорічного атрибуту 15 січня. Але враховуючи те, що нарешті змінилися погодні умови на притаманні справжній зимі, випав сніг і це викликало нову хвилю популярності головної міської ялинки серед мешканців міста, ці плани змінено.

«Люди разом з дітьми відпочивають на центральній площі, весь час фотографуються у фотозоні біля ялинки з першим у цьому році снігом, тому вирішено не демонтовувати ялинку у термін до свята Водохреща», – сказав міський голова С.Кузьменко.