З ID-карткою – на реєстрацію на ЗНО-2022

1 лютого 2022 року стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. А в пакеті реєстраційних документів учасник має обов’язково подати копію паспорта. Для громадян України, яким виповнилося 14 років, документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, є ID-картка.

В Управлінні Державної міграційної служби у Кіровоградській області звертають увагу батьків та майбутніх учасників ЗНО на те, аби заздалегідь подбати про оформлення ID-картки.

Нагадуємо важливу інформацію про оформлення ID-картки:

• Отримати документ можна в Управлінні ДМС та будь-якому територіальному підрозділі за місцем перебування чи проживання. Їх адреси на офіційному сайті ДМС за посиланням https://cutt.ly/DkqIbuv.

• До підрозділу взяти необхідні документи (перелік тут https://cutt.ly/KkqIShT).

• Вперше паспорт оформлюється безкоштовно та видається не пізніше ніж через 20 робочих днів.

• Надається комплексна послуга ID-14: одночасне оформлення паспорта разом з присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків.

• Усі підрозділи мають електронну чергу https://cutt.ly/MkqOKfl, а в Управлінні, Фортечному та Олександрійському відділах у приміщеннях розміщені термінали з електронною чергою.