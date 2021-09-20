З Кіровоградщини примусово видворили раніше судимого іноземного громадянина

Чоловік відбував покарання на території Кіровоградської області за скоєння вбивства на Одещині. Раніше вказана особа притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу, грабежів та крадіжок.

Після відбуття покарання за рішенням суду громадянин був поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Працівниками відділу міграційної поліції, управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, у супроводі співробітників роти поліції особливого призначення обласного главку, особу було примусово видворено за межі України до країни походження.

Нагадаємо, на території області тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», мета яких – перевірка іноземців та осіб без громадянства щодо дотримання ними міграційного законодавства, попередження і виявлення порушень у цій сфері.