З Кіровоградщини примусово виїдуть до Вірменії троє неврегульованих мігрантів

Працівники Кропивницького сектору Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області при перевірці документів трьох громадян Республіки Вірменія 24-х, 25-ти та 55-ти років встановили факт їх нелегального перебування в Україні.

Міграційники з’ясували, що один з іноземців приїхав на Кіровоградщину влітку 2020 року до свого родича, а за рік до нього приєднались ще двоє родичів. З часу закінчення легального терміну для узаконення свого подальшого перебування в Україні чоловіки до підрозділів Міграційної служби області не зверталися.

Іноземців притягнуто до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП, вони сплатили штрафи у розмірі 3400 грн кожен та прийнято рішення про їх примусове повернення до країни походження.

З початку року працівники підрозділів Міграційної служби області прийняли 139 рішень про примусове повернення та судом прийнято 5 рішень про примусове видворення іноземних громадян з України.