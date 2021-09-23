З Кіровоградщини видворили іноземця-кримінальника, що відбував покарання на Олександрійщині

Працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області та відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції реалізували рішення суду щодо примусового видворення з України неврегульованого мігранта. Сьогодні з Міжнародного аеропорту “Бориспіль” громадянин Азербайджанської Республіки відлетів на батьківщину.

У серпні 48-річний іноземець був поміщений до Державної установи «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України» одразу після звільнення з Державної установи «Петрівська виправна колонія (№ 49)». На території України іноземний громадянин перебував з 2008 року, починаючи з 2011 року був засуджений за крадіжку, грабіж, розбій та вбивство.

У пункті тимчасового тримання неврегульований мігрант очікував на документування свідоцтвом на повернення до Азербайджанської Республіки, оскільки не мав документів. Отримавши відповідне свідоцтво був примусово видворений до країни походження.