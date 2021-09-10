З Кропивницького примусово повернуть до країни походження колишнього студента-іноземця

У ході проведення спільних відпрацювань з протидії нелегальній міграції під умовною назвою “Мігрант” працівники Кропивницького сектору Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області спільно зі співробітниками управління міграційної поліції ГУНП в області виявили громадянина Республіки Узбекистан, який нелегально перебуває в Україні.

34-річного іноземця відраховано з вищого навчального закладу та скасовано посвідку на тимчасове проживання. Не маючи на те законних підстав, чоловік продовжив проживати у Кропивницькому.

За порушення правил перебування на території України іноземний громадянин сплатив адміністративний штраф у розмірі 3400 грн та відносно нього працівники Кропивницького сектору УДМС прийняли рішення про примусове повернення до країни походження.

З початку проведення операції “Мігрант” працівники підрозділів Міграційної служби області прийняли 16 рішень про примусове повернення іноземних громадян.