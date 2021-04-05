З міського бюджету виділили 300 тисяч гривень на будівництво тренувального майданчика для олександрійських військових

Олександрійська міська рада опікується в/ч 2269 Національної гвардії України та окремим загоном спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України, що дислокуються в Олександрії. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Військовим допомагають у вирішенні питань покращення соціально-побутових умов для несення служби та надання допомоги у вдосконаленні матеріально-технічної бази.

На минулій сесії, що відбулася 2 квітня, з міського бюджету було виділено 300 тисяч гривень на будівництво тренувального майданчика для військових загону спецпризначення. Це дасть змогу особовому складу підвищувати професійний рівень підготовки для виконання службово-бойових завдань.