Неподалік Олександрії з мосту злетіли відразу два мікроавтобуси

У с.Куколівка, по трасі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, у 15 км від Олександрії, з мосту вниз злетіло два мікроавтобуси, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на один з інфоресурсів міста.

Що сталося насправді достовірно невідомо, однак припускають, що на місці, де перекрито міст на ремонт й потрібно об’їжджати його справа по другій тимчасово облаштованій дорозі, вночі один з водіїв не помітив знак об’їзду й “нирнув” вниз, а інший автомобіль, що потрапив у прірву рухався за ним.

Про стан водіїв інформація відсутня.