З нагоди Дня фізичної культури і спорту нагородили олександрійську спортивну еліту

Сьогодні в олександрійському Палаці урочистих подій відбулась урочистість з нагоди Дня фізичної культури і спорту, повідомляє «Голос Громади».

А вчора, на своєму черговому засіданні виконавчий комітет Олександрійської міської ради вирішив подякувати одинадцятьом тренерам, викладачам і спортивним функціонерам.

Отже, з нагоди державного свята оголошено Подяку міського голови м.Олександрії:

Олегу ГУШЛЕВСЬКОМУ, керівнику клубу настільного тенісу «Торнадо»;

Ігорю КОСТИРІ, виконуючому обов`язки директора дитячо-юнацького футбольного клубу «Аметист»;

Володимиру КРИСЬКУ, голові громадської організації «Авто-мото клуб «Олександрія»;

Руслану ЛЕЩЕНКУ, голові ГО «Центр підтримки спорту»;

Костянтину ЛІЩЕНКУ, голові ГО «Спортивний клуб «SporMax»;

Олександру МАЙГУРУ, голові спортивного клубу «Ояма»;

Сергію СЛИНЬКУ, голові спортивного клубу «Спарта-17»;

Тетяні ТАРАСЕНКО, вчителю фізичної культури НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка»;

Сергію ТОРОЖНЮКУ, голові відокремленого підрозділу федерації кікбоксингу WAKO Олександрійського району;

Олексію ЧИЖУ, голові ГО «Спортивний клуб «Спортивна Олександрійщина»;

Аліні ШУЛЬЗІ, голові ГО «Спортивний клуб «Грація».

Насправді це далеко не всі, нагороджені в Палаці урочистих подій: на святковому заході вшанували подяками, крім перелічених у рішенні виконкому, значно більше представників Олександрійської громади, які так само доклали особистих зусиль і продовжують вносити свою працю у розвиток фізичної культури та спорту міста, підготовку спортсменів до участі у змаганнях різних рівнів. Це тренери, шкільні викладачі фізкультури, самі спортсмени. Крім них, теж в урочистій обстановці, ряду молодих спортсменів були вручені посвідчення про присвоєння звання «Кандидат у майстри спорту України» за виконання відповідних нормативів у таких видах, як одноборства та художня гімнастика. Нагороджених, а також усіх присутніх на заході, урочисто привітали зі спортивним святом заступник міського голови Юрій Шклярук та начальник відділу молоді і спорту Олександрійської міськради Андрій Ярошевський. Перед присутніми виступили вокальні та хореографічні колективи міста.

До подяки міського голови, згідно з чинним положенням, додається одноразова грошова винагорода у сумі 250 гривень за рахунок відповідної статті Програми розвитку місцевого самоврядування Олександрійської міської ради на 2021 – 2023 роки.

Нагадаємо, державне свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається у другу суботу вересня, яка нині припадає на 11 вересня. Цього дня з нагоди свята в місті пройдуть (а частина з них вже пройшли раніше) ряд спортивно-масових заходів, які свого часу анонсував «Голос Громади» у попередніх повідомленнях.