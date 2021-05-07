З нагоди Дня Перемоги в Олександрії проведуть театралізований концерт

До Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війни для олександрійців відбудеться театралізоване дійство – концерт «День, коли закінчилась війна». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Прем’єра концертної програми за участі місцевих колективів відбудеться 8 травня о 14:00 годині у ПК «Світлопільський» за запрошеннями. Повтор пройде 9 травня о 14:00 та 17:00 годині за запрошеннями та придбаними квитками.

Безкоштовні запрошення виділені ветеранським організаціям, учасникам АТО/ООС, працівникам галузей освіти, медицини, культури та громадським організаціям.

Захід присвячений подіям воєнного лихоліття та розкриває природу людських стосунків у цих складних життєвих обставинах, незборимість, силу духу та перемогу віри у мирне майбутнє.

Концерт буде проводитись з дотриманням усіх карантинних вимог та наповнюваністю залу на 50%.