З нового року вартість централізованого тепла в Олександрії може змінитися

Виконком Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні затвердив тариф на централізоване теплопостачання з використанням природного газу, повідомляє «Голос Громади».

Тариф на теплопостачання КП «Теплокомуненерго» від газових котелень встановлено у розмірі 1575,34 грн за 1 Гкал (з ПДВ), а для вироблення тепла на альтернативних видах палива – 1417,81 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Як зазначила на засіданні виконкому директор КП ТКЕ Алла Грибачова, у ці тарифи було закладено ціну на газ у розмірі 4172,65 грн за 1 тис.кубів газу. (Відомо, що попередній базовий тариф на централізоване тепло був затверджений виконкомом міськради ще у 2018 році і він становив 1712,20 грн за 1Гкал для населення і 1721 грн за 1 Гкал – для бюджетних організацій).

Але з нового року очікується чергове зростання на державному рівні вартості природного газу, послуги з його транспортування і електроенергії, тому зазначалося, що затверджений новий базовий тариф – не остаточний і КП «Теплокомуненерго» ще буде вносити на розгляд виконавчого комітету питання щодо його коригування.

Також на засіданні виконкому, на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії», було затверджено розмір внесків за обслуговування загальнобудинкових теплових лічильників. Внески розраховані підприємством КП ТКЕ для кожного будинку окремо (всього 202 будівлі) і розподілені на кожне приміщення. Вони нараховуватимуться як для приміщень з централізованим теплопостачанням, так і для тих, що обладнані системами індивідуального опалення. Розміри внесків між собою різняться в залежності від кількості квартир у будинку: найменша сума до сплати становить 2 грн 24 коп., найбільша – 125 грн 70 коп. Сплачувати внески, згідно з державним законодавством, треба буде 1 раз на квартал. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.