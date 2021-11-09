З офлайну в онлайн.Що роблять магазини одягу, щоб не втратити клієнтів під час карантину

В торгівельний центр по дорозі додому, чи подивитися ту маленьку сумочку в магазині напроти. Все це звичні нам речі, які з приходом коронавірусу стали неможливими. Тому похід за покупками в будь-якій зоні карантину стає справжнім випробуванням. Забути маску вдома теж саме, що лишитися там самому. Без нового предмету гардеробу вас не пустять ні до магазину, ні до громадського транспорту. Продавці магазину «Фіфа» говорять страждають від карантину не тільки покупці. Для продавців також з’явилися нові правила, одне з таких постійна дезінфекція, яку вони проводять самі.

«З початку карантину з’явилися нові правила. Наприклад масочний режим, без маски немає права з’явитися ні покупець, ні обслуговувати продавець. Також ми змушені дезінфікувати приміщення по годинах».

Продавчиня Наталія говорить, що дезінфекція та маски це ще не найстрашніше. Набагато гірше було тоді, коли магазини не працювали взагалі.

«При першому локдауні, минулої весни, були дуже великі збитки, стояв товар, тільки починалися продажі по інстаграму. Звичайно будо дуже тяжко. При другому закритті магазинів була державна виплата, стало трішки легше. Ну звичайно ж при відкритих магазинах набагато краще.»

З погіршенням епідеміологічної ситуації збільшується ризик потрапляння до червоної зони, а з ним й введення жорстких обмежень. Тому магазини одягу змушені шукати нові способи реалізації товару. Одним з таких став онлайн магазин. Великі компанії, що можуть дозволити собі створення сайту вже давно перейшли в інтернет. Власники ж малого бізнесу знайшли інший спосіб – соціальні мережі. Сторінка в інстаграмі на сьогодні є найкращим варіантом для онлайн магазину.

«У нас з початку карантину з’явився інтернет-магазин. Тому в нас (продавців) з’явилися нові обов’язки – ми фотографуємо свій товар та відправляємо замовлення поштою».