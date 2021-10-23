З олександрійськими культурними «магнітами» знайомилися столичні журналісти

Історичні місця та сучасні культурні локації Олександрії відвідали журналісти ряду київських інформаційних видань, повідомляє «Голос Громади».

Це був туристичний престур по цікавих місцях нашої області, ініційований Кіровоградською обласною державною адміністрацією. Олександрію столичний журналістський «десант» у складі працівників таких відомих ЗМІ, як «Українська правда», «Фокус», «РБК-Україна», «Лівий берег», телеграм-канал «Lowcost.ua», а також представників Міністерства культури і Державного агентства розвитку туризму відвідав 22 жовтня у другій половині дня.

Метою цього різнопланового заходу була популяризація за допомогою мас-медіа на рівні країни туристичної привабливості нашого регіону взагалі і міста Олександрії зокрема. Маршрут, яким вів гостей гід – олександрійський краєзнавець Віктор Голобородько, пролягав по місту, починаючи від одного з найвідоміших історичних об`єктів архітектури Олександрії – пожежної вежі, вік якої вже наближається до двох століть. Далі по ходу були будівля, закладена в середині ХІХ століття, як синагога, а досі відома корінним олександрійцям за колишньою радянською назвою «кінотеатр 1 Травня». І за ним – інші історико-архітектурні споруди, що збереглися до наших часів практично в автентичному зовнішньому вигляді: будинок Штромберга (тривалий час використовувався, як онкодиспансер), будинок Піщевича, будинок Дмитра Чижевського (нині бібліотека), приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості (колись – Палац піонерів), Театральний сквер та площа Петра Кошового й інші цікаві місця. І звісно ж, знаменитий Олександрійський театр, який справив на столичних туристів неабияке враження.

А далі їхній увазі були запропоновані вже сучасні об`єкти: Будинок футболу разом з КСК «Ніка» та зовсім «свіжа» новобудова – реконструйований парк ім. Т.Шевченка. Ці локації гості оглянули вже у товаристві міського голови Сергія Кузьменка, де і поспілкувалися з ним та мали нагоду отримати від нього відповіді на свої запитання, а також поділитися своїми враженнями від побаченого.

Захід був організований за сприяння олександрійського міського голови С.Кузьменка.