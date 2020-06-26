З олександрійцями провели профілактичні бесіди

Серед мешканців Олександрії провели профілактичні бесіди, щодо поведінки поводження в лісі.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

У зв’язку із засушливою погодою та для упередження виникнення пожеж у лісі олександрійцям нагадали правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі.

Нагадаємо, що розводити багаття заборонено до жовтня місяця.