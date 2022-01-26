З Олександрії на екскурсію до ферми «Лісова коза»

Олександрійців запрошують відвідати екскурсію до ферми «Лісова коза» – одного з найбільших племінних господарств Альпійської породи кіз в Україні (с. Підлісне Олександрівський р-н), повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Двохгодина екскурсія запланована на 12 лютого. У програмі передбачено:

🔶 Знайомство з фермою та сироварнею;

🔶 Відвідини контактного зоопарку, де можна не тільки впритул побачити Альпійських кізочок, а й погодувати їх. Спеціально для цього поруч встановлена шафка з приготованими порціями корму.

🔶 Візит до таємничого погрібка, де відбувається перша дегустація найдавнішого та найкращого поєднання – сиру та вина.

🔶 Дегустація молока і сирів з неповторним смаком.

Вартість гастрономічного туру для дорослих 200 грн, для дітей від 6 до 14 років – 100 грн. Діткам до 6 років та вагітним жінкам – вхід вільний.

Вартість розширеної програми (традиційна екскурсія + дегустація сиру та безліміт на вино в шоу-румі) – 250 грн/людина.

Проїзд від Олександрії до села коштує 200 грн. Тобто загальна вартість туру разом з дорогою для дорослої людини становить 400 грн.

Екскурсію організовує Інформаційно-туристичний центр «Олександрія», який заходиться за адресою: вул. Шевченка, 66.

Більш детальна інформація та запис за телефоном: (068) 895-24-85, (095) 911-04-56.