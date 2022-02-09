З отриманням ID-картки для ЗНО допоможе Олександрійський ЦНАП

Як вже повідомлялося, 1 лютого стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання і серед реєстраційних документів учасник має обов’язково подати копію паспорта. Для громадян України, яким виповнилося 14 років, таким документом є ID-картка. Отримати її можна в територіальному підрозділі ДМС, а також в Центрі надання адміністративних послуг, повідомляє «Голос Громади» за інформацією ЦНАПу.

Як зазначається в інформації, для отримання ID-картки слід надати документи:

– свідоцтво про народження;

– оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;

– довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності) або дані про РНОКПП, внесені до паспорта або свідоцтва про народження.

Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України та документа, що підтверджує сплату платежу) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети.

Уперше паспорт оформлюється безкоштовно та видається не пізніше ніж через 20 робочих днів.

Адреса ЦНАП Олександрійської територіальної громади: проспект Соборний, 59. Тел.: (05235) 7-12-51, 0800 – 40 44 45

Про повний перелік документів та особливості їх подання – за посиланням:

https://cnap.olexrada.gov.ua/public/showall/224